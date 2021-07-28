Chelsea kaleci Bettinelli'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci Marcus Bettinelli'yi kadrosuna kattı.
İstanbul
Londra ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon Championship takımlarından Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Bettinelli, 28 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.