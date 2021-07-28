Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,796.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea kaleci Bettinelli'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci Marcus Bettinelli'yi kadrosuna kattı.

Yunus Kaymaz   | 28.07.2021
Chelsea kaleci Bettinelli'yi transfer etti

İstanbul

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Championship takımlarından Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Bettinelli, 28 maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Benzer haberler

Chelsea kaleci Bettinelli'yi transfer etti

Chelsea kaleci Bettinelli'yi transfer etti

Tottenham, İtalyan kaleci Gollini'yi kiraladı

Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti