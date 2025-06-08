Carlos Alcaraz, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
2025 Fransa Açık'ın finalinde İtalyan Jannik Sinner 'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.
Ankara
Başkent Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı.
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Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı.
Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı.
Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti.
Fotoğraf: Burak Akbulut/AA
Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı.
Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.