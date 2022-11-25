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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

Emre Doğan   | 25.11.2022
Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak

Doha

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

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