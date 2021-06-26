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Bottas, Steiermark Grand Prix'sine üç sıra geriden başlayacak

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle üç sıra geriden başlama cezası aldı.

Yunus Kaymaz   | 26.06.2021
Bottas, Steiermark Grand Prix'sine üç sıra geriden başlayacak

Istanbul

Formula 1'den yapılan açıklamada, Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sinin dünkü antrenman turlarında Bottas'ın kendi garajından ayrıldıktan sonra pit alanında aracının kontrolünü kaybederek spin atması ve McLaren çalışanlarının hayatını tehlikeye sokması nedeniyle yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacağı kaydedildi.

71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek.

Bu sezon üç kez üçüncü olarak podyuma çıkan Bottas, pilotlar klasmanında 59 puanla beşinci sırada yer alıyor.


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