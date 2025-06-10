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Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

Emre Aşıkçı  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu

İstanbul

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

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Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

TarihÜlkePist
6-8 MartAvustralyaMelbourne
13-15 MartÇinŞanghay
27-29 MartJaponyaSuzuka
10-12 NisanBahreynSakhir
17-19 NisanSuudi ArabistanCidde
1-3 MayısABDMiami
22-24 MayısKanadaMontreal
5-7 ​​HaziranMonakoMonako
12-14 HaziranİspanyaBarselona
26-28 HaziranAvusturyaSpielberg
3-5 TemmuzBirleşik KrallıkSilverstone
17-19 TemmuzBelçikaSpa-Francorchamps
24-26 TemmuzMacaristanBudapeşte
21-23 AğustosHollandaZandvoort
4-6 EylülİtalyaMonza
11-13 EylülİspanyaMadrid
25-27 EylülAzerbaycanBakü
9-11 EkimSingapurSingapur
23-25 EkimABDAustin
30 Ekim-1 KasımMeksikaMexico City
6-8 KasımBrezilyaSao Paulo
19-21 KasımABDLas Vegas
27-29 KasımKatarLusail
4-6 AralıkAbu DabiYas Marina
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