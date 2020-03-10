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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde daha önce ertelenen Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.03.2020
Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Berlin

Mönchengladbach kent yönetiminden yapılan açıklamada, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle seyircisiz karar verildiği ifade edildi.

Alman medyasındaki yorumlarda, 11 Mart'ta oynanacak karşılaşmaya yönelik bu kararın ardından Bundesliga'daki tüm maçların seyircisiz oynanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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