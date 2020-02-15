Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi
Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi.
Berlin
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi.
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund puanını 42’ye çıkardı.
Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.