Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz Real Betis'te
La Liga ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.
İstanbul
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Victor Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.