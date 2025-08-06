Beşiktaş'ta Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's maçında oynayamayacak
Beşiktaş'ta Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's ile yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayamayacak.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Uduokhai'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.
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Uduokhai'nin yarın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle yapılacak müsabakanın kadrosundan da çıkarıldığı kaydedildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
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