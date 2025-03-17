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Benfica, Kerem ve Orkun'un golleriyle deplasmanda 3-2 kazandı

Portekiz Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave'yi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle, deplasmanda 3-2 yendi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Benfica, Kerem ve Orkun'un golleriyle deplasmanda 3-2 kazandı

Ankara

Rio Ave Stadyumu'nda Benfica'da oynayan milli futbolcumuz Orkun, uzaklardan çektiği güzel şutla 30. dakikada gol perdesini açtı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in 53. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Benfica ikinci golü buldu ancak Rio Ave'nin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Brandon Aguilera, 64. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Brezilyalı forvet Clayton 75. dakikada ev sahibi adına skora denge getirdi.

74. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 80. dakikada kaleciyi geçerek attığı güzel golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

Rio Ave'nin ikinci golünü kaydeden Clayton, 94. dakika gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan atıldı.

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, 62 puanlı Sporting Lizbon'un 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Rio Ave ise 29 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

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