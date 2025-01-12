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Belçika ekibi Standard Liege, Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer etti

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Metin Arslancan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Belçika ekibi Standard Liege, Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer etti

İstanbul

Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.

Szalai, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı.

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