Belçika ekibi Standard Liege, Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer etti
Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul
Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.
Szalai, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.