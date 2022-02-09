Dolar
13.55
Euro
15.50
Altın
1,834.71
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.

Erbil Başay   | 09.02.2022
Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz
Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti
Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla
İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor

Benzer haberler

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çeyrek finale yükseldi

Trabzonspor, fan tokenlarda Avrupa'nın büyük takımlarıyla yarışıyor

Trabzonspor karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı