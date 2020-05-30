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Bayern Münih sahasında Fortuna Düsseldorf’u 5 golle geçti

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 yendi.

Erbil Başay   | 30.05.2020
Bayern Münih sahasında Fortuna Düsseldorf’u 5 golle geçti

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Fortuna Düsseldorf’u 5-0 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 29. haftasında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf’u konuk etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekibin futbolcusu Zanka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 29. dakikada Benjamin Pavard ve 43. dakikada Robert Lewandowski ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 50. dakikada Robert Lewandowski ve 52. dakikada Alphonso Davies ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih puanını 67’ye çıkardı.

Fortuna Düsseldorf ise 27 puanda kaldı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Wolfsburg’u 2-1, Hoffenheim deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Hertha Berlin sahasında Augsburg’u 2-0 ve Werder Bremen deplasmanda Schalke 04’ü 1-0 yendi.

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