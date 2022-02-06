Barcelona sahasında Atletico Madrid'i farklı yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti.
Madrid
Konuk ekip Atletico Madrid, karşılaşmanın 8. dakikasında Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.
Jordi Alba ile 10. dakikada rakibine karşılık veren ve 21. dakikada Gavi ile skoru 2-1'e taşıyan Barcelona, Ronald Araujo'nun 43. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya da 49. dakikada Dani Alves'in golüyle başlayan Barcelona 4-1 öne geçerken, Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye (4-2) indirdi.
Karşılaşmanın 69. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gören Dani Alves, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.
İlerleyen dakikalardaki Atletico Madrid ataklarında gole izin vermeyen Katalan ekibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Puanını 38'e çıkartan Barcelona, bir maç eksikle 4. sıraya yükseldi. Yine 1 maçı eksik Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.