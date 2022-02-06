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Barcelona sahasında Atletico Madrid'i farklı yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 06.02.2022
Barcelona sahasında Atletico Madrid'i farklı yendi Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

Konuk ekip Atletico Madrid, karşılaşmanın 8. dakikasında Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.

Jordi Alba ile 10. dakikada rakibine karşılık veren ve 21. dakikada Gavi ile skoru 2-1'e taşıyan Barcelona, Ronald Araujo'nun 43. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya da 49. dakikada Dani Alves'in golüyle başlayan Barcelona 4-1 öne geçerken, Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye (4-2) indirdi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gören Dani Alves, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalardaki Atletico Madrid ataklarında gole izin vermeyen Katalan ekibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 38'e çıkartan Barcelona, bir maç eksikle 4. sıraya yükseldi. Yine 1 maçı eksik Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

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