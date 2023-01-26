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Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 26.01.2023
Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi

Madrid

Real Sociedad'ta Brais Mendez, rakibi Sergio Busquets'e yaptığı sert faulün ardından karşılaşmanın 41. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Barcelona'ya yarı finali getiren golü 52. dakikada Ousmane Dembele attı.

Kupanın diğer çeyrek finalinde 26 Ocak'ta Real Madrid-Atletico Madrid maçı oynanacak.


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