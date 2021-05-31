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Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero'yu transfer etti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen "Kun" lakaplı Sergio Agüero'yu transfer etti.

Şenhan Bolelli   | 31.05.2021
Barcelona, Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero'yu transfer etti

Madrid

Barcelona, bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız forvet Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyurdu.

Manchester City ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan futbolcunun, 1 Temmuz'dan itibaren Barcelona ile yaptığı kontrat geçerli olacak.

Agüero ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığını açıklayan Barcelona, oyuncunun tek taraflı serbest kalma bedelini 100 milyon avro olarak belirledi.

Arjantinli futbolcu, bugün basına tanıtılacak.

Eric Garcia da Barcelona'da

Diğer yandan İspanyol basını, Manchester City'nin savunma oyuncusu Eric Garcia'nın Barcelona için sağlık kontrolünden geçtiğini ve transferin kısa sürede açıklanacağını bildirdi.

20 yaşındaki İspanyol futbolcunun da yarın basına tanıtılması öngörülüyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin de takımda kalması için görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söylemişti.

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