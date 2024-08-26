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Babe Ruth'un New York Yankees forması açık artırmada 24 milyon dolara satıldı

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği New York Yankees forması, açık artırmayla 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı buldu.

Dilara Karataş  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Babe Ruth'un New York Yankees forması açık artırmada 24 milyon dolara satıldı

Ankara

Müzayede evi Heritage Auctions, New York Yankees oyuncusu Ruth'un 1932 sezonundaki şampiyonluk maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.

Yaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.

Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı.

MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı.

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