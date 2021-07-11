Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti
Azerbaycanlı satranç ustası, Ermeni asıllı Rus Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendi.
Zagreb
Hırvatistan'ta düzenlenen "Grand Chess Tour"da, Memmedyarov ile Kasparov karşı karşıya geldi.
Memmedyarov, 6. tur müsabakasında, dünya şampiyonluğu bulunan Ermeni asıllı Rus vatandaşı Kasparov'u mağlup etmeyi başardı. Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.
Zagreb'de düzenlenen turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.
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