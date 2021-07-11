Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

Azerbaycanlı satranç ustası, Ermeni asıllı Rus Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendi.

Ruslan Rehimov   | 11.07.2021
Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

Zagreb

Hırvatistan'ta düzenlenen "Grand Chess Tour"da, Memmedyarov ile Kasparov karşı karşıya geldi.

Memmedyarov, 6. tur müsabakasında, dünya şampiyonluğu bulunan Ermeni asıllı Rus vatandaşı Kasparov'u mağlup etmeyi başardı. Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.

Zagreb'de düzenlenen turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı

Benzer haberler

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

Azerbaycanlı satranç ustası Şehriyar Memmedyarov, Kasparov'u mağlup etti

Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Kübra Öztürk Örenli