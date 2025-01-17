Dolar
35.57
Euro
36.64
Altın
2,711.65
ETH/USDT
3,408.00
BTC/USDT
102,197.00
BIST 100
9,912.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz, Alman Alexander Zverev ve Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Fatih Erel  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, 4. tura çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Portekizli rakibi Nuno Borges'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Sabalenka, 4. turda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Danimarkalı Clara Tauson'ı 7-6, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, 12 numaralı seribaşı Rus rakibi Diana Shnaider'i 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Karla kaplanan Yıldız Dağları ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi
Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde geçen yıl 20 bin müdahale yapıldı

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta Swiatek ve Fritz üçüncü tura yükseldi

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff üçüncü tura çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz, Djokovic ve Sabalenka üçüncü tura çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz, Djokovic ve Sabalenka üçüncü tura çıktı
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet