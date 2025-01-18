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Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ve Alex de Minaur, 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek ve Avustralyalı Alex de Minaur, dördüncü tura yükseldi.

Fatih Erel  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ve Alex de Minaur, 4. tura çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 1 saat 10 dakika süren karşılaşmada 6-1, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Kazak tenisçi Elena Rybakina (6) ise Ukraynalı rakibi Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve dördüncü tura yükseldi.

ABD'li Emma Navarro (8 numaralı seribaşı), Tunuslu Ons Jabeur'u 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Rus sporcu Daria Kasatkina (9) da Kazak tenisçi Yulia Putintseva'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Fritz, 3. turda elendi

Tek erkeklerde dünya 4 numarası ABD'li Taylor Fritz, Fransız tenisçi Gael Monfils'e 6-3, 5-7, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 3-1 yenildi ve turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Avustralyalı Alex de Minaur (8) ise Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 5-7, 7-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

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