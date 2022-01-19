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Avustralya Açık'ta Barty ve Nadal, set vermeden üçüncü turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal üçüncü tura yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 19.01.2022
Avustralya Açık'ta Barty ve Nadal, set vermeden üçüncü turda

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya üçüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, ikinci turda elemelerden gelen dünya 126 numarası Alman Yannick Hanfmann ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen İspanyol sporcu tur atladı.

Nadal, üçüncü turda Karen Khachanov-Benjamin Bonzi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, özel davetle mücadele eden ABD'li Stefan Kozlov'u 6-1, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Barty zorlanmadan üçüncü turda

Kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için mücadele eden tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya 142 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Oynadığı iki maçta rakiplerine sadece üç oyun veren Barty, üçüncü turda bir başka İtalyan sporcu 30 numaralı seribaşı Camila Giorgi ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, İtalyan Martina Trevisan'ı 6-0 ve 6-3, 2012 ve 2013 Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka, İsviçreli Jil Teichmann'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü sette rakibinin çekilmesiyle, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko da ABD'li Alison Riske'yi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura isimlerini yazdırdı.

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