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Avustralya Açık'ta Alcaraz'ı yenen Djokovic, yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Fatih Erel  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Avustralya Açık'ta Alcaraz'ı yenen Djokovic, yarı finale çıktı

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

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