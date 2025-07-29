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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.

Salih Ulaş Şahan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda ev sahibi ülkeden Urszula Radwanska ile karşılaştı.

Korttan 2-0 (6-2, 6-0) galip ayrılan Zeynep, son 16 turunda dünya 183 numarası Dominika Salkova ile karşılaşacak.

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