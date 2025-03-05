Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek.
Ankara
ANKARA (AA) -
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-9 Mart tarihlerinde Apeldoorn kentinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yüksek atlamada Buse Savaşkan ve Alperen Acet ile 60 metre engellide Mikdat Sevler temsil edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.