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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, yarın Hollanda'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek.

Muhammed Boztepe  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak

Ankara

ANKARA (AA) - 

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-9 Mart tarihlerinde Apeldoorn kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yüksek atlamada Buse Savaşkan ve Alperen Acet ile 60 metre engellide Mikdat Sevler temsil edecek.

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