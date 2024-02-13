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Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Duygu Alıcı, duygularını anlattı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda koparmada gümüş madalya kazanan Duygu Alıcı, büyükler kategorisinde ilk gümüş madalyasını kazanmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Fatih Çakmak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Duygu Alıcı, duygularını anlattı

Sofya

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansında kadınlar 49 kiloda milli sporculardan Duygu Alıcı, koparmada 78 kilo ile gümüş madalya kazandıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Duygu Alıcı, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Aslında daha fazla derece yapabilirdim, koparmada Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyamı, ikinci olarak kazandım, mutluyum. Koparmada 78 kilo kaldırdım. Silkmede istediğimi yapamadım pek iyi geçmedi ama o da benim için büyük bir tecrübe oldu. Bir sonraki müsabakaya daha iyi olacağım inşallah." diye konuştu.

Duygu Alıcı, silkmede 95 kilo kaldırmayı denemek yerine daha aşağıda bir kilo kaldırmayı denememesine yönelik de "Aslında 95 kilo silkmede benim için hiçbir şeydi yapabilirdim ama müsabaka ortamı değişiyor. Olsun bu şekilde hayırlısıymış. Madalyam tüm Türkiye halkına armağan olsun, aileme, bana emek veren hocama ve Türk milletine armağan olsun." şeklinde konuştu.

Yeni hedefine ilişkin de Duygu, "Tabii ki Paris 2024 Olimpiyatları asıl hedefimiz, Tayland'daki Grand Prix var önümüzde ona daha iyi hazırlanacağım, inşallah kotamızı da alacağım. Dünya sıralaması puanım aynı kaldı ama inanıyorum Tayland'da daha iyi olacağım. O madalyayı alacağım, Paris'te de yarışacağım inşallah." şeklinde görüş belirtti.

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