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Avrupa Futbol Şampiyonası yarın üç maçla devam edecek

Turnuvada yarın D ve E gruplarında üç maç oynanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 17.06.2021
Avrupa Futbol Şampiyonası yarın üç maçla devam edecek

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

Günün ilk maçında İsveç ile Slovakya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki E Grubu maçı, Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 16.00'da yapılacak.

D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşılaşacak. Müsabaka, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta TSİ 19.00'da oynanacak.

Günün son maçında ise İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak D Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

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