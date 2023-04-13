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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Fatih Hepokur, Servet Tümer  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı Fotoğraf: Servet Tümer - AA

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik milli takımlar kategorisinde Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, finalde İspanya ile karşılaştı. Milli takım, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, karşılaşmanın ardından milli sporcuları tebrik etti.

Artistik Milli Takımı sporcularından Hacı Arap Yaman, önceki gün ferdi kategoride Avrupa şampiyonu olduğunu, bugün de takım halinde şampiyonluk kazanmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu. Daha önce ferdi olarak Avrupa şampiyonluğum vardı. Şimdi de Barış arkadaşımla takım olarak şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bilardocu Barış Cin de takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı olarak Hacı Arap Yaman ile çok iyi bir takım oluşturduk. Güzel oynadık, iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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