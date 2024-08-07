Atletizm kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 200 metrede ABD'li Gabrielle Thomas altın madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 200 metrenin finalleri gerçekleştirildi.
Gabrielle Thomas 21.83'le altın madalyaya uzanırken, Saint Lucialı Julien Alfred 22.08'le gümüş, ABD'li Brittany Brown ise 22.20'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.