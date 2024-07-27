Atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10'uncu, Yusuf Dikeç 13'üncü oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale kalamadı.
Ankara
Oyunlarda atıcılık branşında, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler yapıldı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki müsabakalarda, milli sporculardan İsmail Keleş 577 puanla 10'uncu, Yusuf Dikeç ise 576 puanla 13'üncü sırada yer aldı.
Sıralamada ilk 8'e giremeyen milli atıcılar, finale yükselemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.