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Atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10'uncu, Yusuf Dikeç 13'üncü oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale kalamadı.

Halil İbrahim Avşar  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10'uncu, Yusuf Dikeç 13'üncü oldu

Ankara

Oyunlarda atıcılık branşında, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler yapıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki müsabakalarda, milli sporculardan İsmail Keleş 577 puanla 10'uncu, Yusuf Dikeç ise 576 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 8'e giremeyen milli atıcılar, finale yükselemedi.

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