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Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.

Berad Büyük   | 29.11.2019
Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi

İstanbul

İngiliz kulübü Arsenal'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Unai Emery ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

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