Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.
İstanbul
İngiliz kulübü Arsenal'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Unai Emery ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.