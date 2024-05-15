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Arda Güler'in yedekten girip gol attığı maçta Real Madrid, Alaves'i farklı yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Arda Güler'in yedekten girip gol attığı maçta Real Madrid, Alaves'i farklı yendi

Madrid

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

Arda, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren goller Jude Bellingham (Dk.10), Vinicius Junior (Dk. 27 ve Dk. 70), Federico Valverde (Dk. 45+1) ve Arda Güler'den (Dk. 81) geldi.

Diğer yandan, şampiyonluğunu 34. hafta sonunda ilan eden ve geçtiğimiz pazar günü aldığı kupayı Madrid kent merkezinde taraftarlarıyla kutlayan Real Madrid, karşılaşma öncesinde de Santiago Bernabeu Stadı'na kupayla çıktı.

Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 93'e çıkarırken, Alaves ise 42 puanla 11. sırada kaldı.

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