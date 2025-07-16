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Real Madrid'de 10 sezondur forma giyen Vazquez'e veda

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 10 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'e veda ediyor.

Fatih Erel  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Real Madrid'de 10 sezondur forma giyen Vazquez'e veda

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, yarın başkanımız Florentino Perez'in de katılımıyla, oyuncumuz Lucas Vazquez için kurumsal bir anma ve veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Real Madrid, kulübümüzün en büyük efsanelerinden Lucas Vazquez'e şükran ve sevgilerini sunmak istiyor." denildi.

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Vazquez, 2007 yılında 16 yaşındayken Real Madrid'e katılırken altyapının her kademesinde oynadı.

İspanyol futbolcu, Espanyol'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Eylül 2015'te Real Madrid A takımıyla ilk maçına çıktı.

Sağ bek oyuncusu, Real Madrid'deki 10 sezonda 402 maçta forma giydi.

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