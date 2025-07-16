Dolar
40.23
Euro
46.78
Altın
3,337.41
ETH/USDT
3,154.80
BTC/USDT
119,200.00
BIST 100
10,276.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Avrupa Para Gençlik Oyunları ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek

Türkiye'de ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın (EPYG 2025) resmi takvimi belli oldu.

Fatih Çakmak  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Avrupa Para Gençlik Oyunları ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek

Ankara

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, EPYG 2025, Cebeci Spor Kompleksi'nde 21–28 Temmuz tarihlerinde 33 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genç sporcular, İstanbul'da altı gün boyunca atletizm, okçuluk, boccia, judo, golbol, yüzme, masa tenisi, para tekvando ve tekerlekli sandalye basketbol dallarında madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon komitesine göre, 33 ülkeden yaklaşık 700'ü sporcu olmak üzere toplam 1500 kişi antrenör ve destek personeli İstanbul'da buluşacak. Bu sayının oyunlar tarihindeki en yüksek katılım olması öngörülüyor.

"Sınırların ötesinde, birlikte yükseliyoruz" mottosuyla genç paralimpik sporculara unutulmaz bir hafta sunmak için hazırlıklar tamamlanırken, organizasyonun açılış töreni 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Suriye Genelkurmay Başkanlığına hava saldırısı düzenledi
DMM, LGS sınav sonuçlarına ilişkin iddiaları yalanladı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
Isparta'da yılkı atlarının yaşam alanını iklim değişikliği belirliyor
Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı

Benzer haberler

Avrupa Para Gençlik Oyunları ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek

Avrupa Para Gençlik Oyunları ilk kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet