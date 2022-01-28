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Spor, Futbol

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasından ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Ercan Çakar   | 28.01.2022
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı bildirildi.

Müsabakaya kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de devam edileceği aktarıldı.

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