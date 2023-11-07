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Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı kadrosuna alındı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Fatih Erel  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı kadrosuna alındı

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.


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