Dolar
32.28
Euro
35.01
Altın
2,337.75
ETH/USDT
3,617.00
BTC/USDT
69,662.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Antalya okçulukta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Okçulukta olimpiyat elemeleri ve Dünya Kupası'nın üçüncü etabı, Antalya'da düzenlenecek.

Halil İbrahim Avşar  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Antalya okçulukta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Ankara

Okçulukta son olimpiyat kotaları sahiplerini Türkiye'de bulacak.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, müsabakalar ise 14 Haziran'da başlayacak.

Türkiye, organizasyonda kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışacak.

Yarışmada milli takımı Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil edecek.

Milli takımı ilgilendiren klasik yay kadınlar takım müsabakaları, 14 Haziran'da yapılacak. Olimpiyat elemeleri, 17 Haziran'da sona erecek.

Türkiye, erkeklerde daha önce takım halinde olimpiyat kotası almıştı.

Antalya'da okçuluk heyecanı, olimpiyat elemelerinin ardından Dünya Kupası ile sürecek. Kupada üçüncü ayak müsabakaları, 18-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayacak organizasyonun son iki gününde madalya karşılaşmaları Konyaaltı Beach Park'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira: BMGK'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararını "umut ışığı" olarak görüyoruz
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 50'ye varan zam
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkeler, bu katliamı görmezden gelmeye devam ediyorlar
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti
Kadıköy'de ambulansın önünü kesen motosikletin sürücüsü tutuklandı

Benzer haberler

Antalya okçulukta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Antalya okçulukta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye üçüncüsü okçu Öykü Kutlar, hedefine milli takımı koydu

Milli okçular, Hırvatistan'daki Avrupa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı

Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı

Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet