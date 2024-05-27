Dolar
32.18
Euro
34.95
Altın
2,345.85
ETH/USDT
3,891.00
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
10,707.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatma opsiyonunu da düşünüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatma opsiyonunu da düşünüyor

Madrid

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenledi.

İtalyan teknik direktör Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.

Ancelotti ayrıca finale kalarak "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık." şeklinde konuştu.

"Favori olduğumuzu düşünmüyoruz." diyen Ancelotti, "Borussia Dortmund, iyi bir takım olduğunu gösterdi. PSG ve Atletico Madrid'i eledi. Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatma opsiyonunu da düşünüyor

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'i oynatma opsiyonunu da düşünüyor

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu

Arda Güler'in 2 gol attığı maçta Real Madrid, Villarreal ile 4-4 berabere kaldı

GÖRÜŞ - Arda Güler'le futbolseverlerin "güzel oyun" aşkı yeniden alevleniyor

GÖRÜŞ - Arda Güler'le futbolseverlerin "güzel oyun" aşkı yeniden alevleniyor
"Arda Güler'ken biz niye kederliyiz?"

"Arda Güler'ken biz niye kederliyiz?"
Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı

Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet