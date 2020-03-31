Almanya'da 1. ve 2. futbol ligleri, 30 Nisan'a kadar askıya alındı
Almanya'da 1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alındı.
Berlin
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Frankfurt kentinde 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla video konferans yoluyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, Kovid-19 salgınından dolayı alınacak önlemler görüşüldü.
DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklamasında bulundu.
Kulüplerin bu sezonu 30 Haziran'a kadar sonlandırmayı hedeflediğini vurgulayan Seifert, "Birlikte bu kararı almıştık ve bu bugün de geçerli." ifadelerini kullandı.
Seifert, bazı kulüplerin mayıs veya haziran ayında ekonomik açıdan zor duruma düşebileceğine de dikkati çekti.
Almanya'da 1. ve 2. lig karşılaşmaları, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 hafta önce alınan kararla 2 Nisan'a kadar ertelenmişti. Bu tarih, yeni kararla 30 Nisan'a uzatılmış oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.