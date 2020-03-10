Euro
6.93
Dolar
6.14
BIST 100
101,062.50
Altın
1,651.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Almanya-İtalya karşılaşması seyircisiz oynanacak

Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Erbil Başay   | 10.03.2020
Almanya-İtalya karşılaşması seyircisiz oynanacak

Berlin

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sitesinde yer alan açıklamada, Nürnberg kentindeki Max-Morloch Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, Nürnberg Belediyesinin karşılaşmanın seyircisiz oynanacağına ilişkin Bavyera eyalet hükümetinin talimatını DFB'ye bildirdiği kaydedildi.

DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius, her gün ilgili kurumlarla temasta olduklarını belirterek, "Sağlık her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bundesliga'nın 26. haftasındaki Köln-Mainz 05 karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına ilişkin bir genelge yayınladığına işaret edilerek, böylelikle Köln-Mainz 05 karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı aktarıldı.

Almanya'da Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletleri, 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ertelendi

THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 631'e yükseldi

Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor

Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor
Almanya-İtalya karşılaşması seyircisiz oynanacak

Almanya-İtalya karşılaşması seyircisiz oynanacak
Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 51'e yükseldi

Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 51'e yükseldi