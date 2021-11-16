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Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak

Formula 1 (F-1) takımlarından Alfa Romeo Racing Orlen ile 2022 sezonu için anlaşma imzalayan Cou Gaunyu, organizasyonda yer alan ilk Çinli pilot olacak.

Emre Aytekin   | 16.11.2021
Alfa Romeo takımıyla anlaşan Cou Guanyu, Çin'in ilk Formula-1 pilotu olacak

PEKİN

China Daily'nin haberine göre, bu sezon Formula 2'de mücadele eden 22 yaşındaki Çinli pilot, gelecek sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Alfa Romeo için yarışacak.

Sezonun açılış yarışı olan 20 Mart 2022'deki Bahreyn Grand Prix'inde piste çıkacak Cou, F-1'de yarışan ilk Çinli pilot olacak.

Cou, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada, F-1 pilotu olmanın her zaman hayalini kurduğunu, sonunda hayalini gerçekleştirebilmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Alfa Romeo'da takım arkadaşı olacak Fin pilot Valtteri Bottas'ın çok tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Cou, ondan çok şey öğrenmeyi umduğunu ifade etti.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım ve 20 pilot, mart-kasım aylarında düzenlenecek 23 grand prix yarışında mücadele edecek.

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