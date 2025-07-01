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Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda gol düellosuna sahne olan maçta İngiliz ekibi Manchester City'yi 4-3 yenen Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, çeyrek finale yükseldi.

Fatih Erel  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

İstanbul

ABD'nin Orlando şehrindeki Camping World Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, 9. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Al Hilal, 46. dakikada Marcos Leonardo ve 52. dakikada Malcom'un golleriyle 2-1 üstünlük kurarken İngiliz ekibinde Erling Haaland, 55. dakikada attığı golle 2-2 eşitliği sağladı.

Maçın normal süresinde başka gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Al Hilal, 94. dakikada Kalidou Koulibaly'nin golüyle 3-2 öne geçerken Manchester City, 104. dakikada Philip Foden'ın golüyle 3-3 eşitliği yakaladı. Suudi Arabistan ekibi, 113. dakikada Marcos Leonardo'nun golüyle 4-3 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Maçı 4-3 kazanan Al Hilal, çeyrek finale adını yazdırırken Manchester City ise 17'si isabetli olmak üzere 30 şut attığı karşılaşmanın ardından turnuvaya veda etti.

Al Hilal, çeyrek finalde Brezilya ekibi Fluminense ile karşı karşıya gelecek.

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