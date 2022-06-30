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Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 30.06.2022
Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit altın madalya kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Oran

Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi.

Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Neslihan Yiğit'in final mücadelesini salonda izledi.

Yerlikaya, finalin ardından Neslihan'ın yanına giderek milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

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