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Ajax sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham'a konuk olduğu yarı final ilk maçını 1-0 kazanan Ajax, sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.05.2019
Ajax sahasında oynayacağı rövanş için avantaj yakaladı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ajax, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere'nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax'ı ağırladı.

Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.

İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü.

Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 8 Mayıs Çarşamba günü Amsterdam kentinde oynanacak.

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