Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shelbourne ve Ludogorets, 2. eleme turuna yükseldi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu rövanşları, 2 maçla sona erdi.
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İrlanda ekibi Shelbourne, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belarus ekibi Dinamo Minsk ile uzatma devreleri sonunda 2-2 berabere kalarak üst tura çıktı.
Daha önce Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Hamrun Spartans (Malta), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), RFS (Letonya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Drita (Kosova), FCSB (Romanya), Breidablik (İzlanda), Zrinjski (Bosna Hersek) ve Noah (Ermenistan), rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kalmıştı.
Ligde 2. eleme turu maçları, 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.