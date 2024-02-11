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Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü Güney Afrika oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Abdulkadir Karakaya  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü Güney Afrika oldu

Istanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Normal süresi 0-0 biten ve doğrudan penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, organizasyonu üçüncü bitirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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