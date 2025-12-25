Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda iki maç oynandı
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.
İstanbul
Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçına çıkan son şampiyon Fildişi Sahili, Mozambik'i 49. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle 1-0 yendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, mücadelede 90 dakika görev yaparken RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai yedekler arasında yer aldı.
Gruptaki diğer mücadelede ise Kamerun, Gabon'u 6. dakikada Karl Etta Eyong'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, 33. dakikada oyuna girdi. RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen ise Kamerun'da yedek kulübesinde bekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.