Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,951.00
BTC/USDT
87,932.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda iki maç oynandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.

Mutlu Demirtaştan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda iki maç oynandı

İstanbul

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçına çıkan son şampiyon Fildişi Sahili, Mozambik'i 49. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle 1-0 yendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Yahia Fofana, mücadelede 90 dakika görev yaparken RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai yedekler arasında yer aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kamerun, Gabon'u 6. dakikada Karl Etta Eyong'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Gabon'da Galatasaray'dan Mario Lemina, 33. dakikada oyuna girdi. RAMS Başakşehir'den Olivier Kemen ise Kamerun'da yedek kulübesinde bekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüştü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Benzer haberler

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda iki maç oynandı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda iki maç oynandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet