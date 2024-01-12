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Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yarın başlıyor.

Yunus Kaymaz  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak.

Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi.

Turnuvanın açılış maçında yarın ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau, Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda, (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 7 kez şampiyon olan Mısır, pazar günü B Grubu'nda Mozambik, son şampiyon Senegal ise 15 Ocak Pazartesi günü C Grubu'nda Gambiya ile karşılaşacak.

Fildişi Sahili, 1984 yılının ardından turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak.

6 grupta 24 takım mücadele edecek

Geride kalan turnuvada zafere ulaşan Senegal'in son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösterecek.

Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı 2019'da takım sayısının ilk kez 24'e yükseltildiği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau.

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik.

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya.

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola.

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya.

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya.

Şampiyon takıma 7 milyon dolar ödül

Afrika Futbol Konfederasyonu, şampiyon takıma verilen para ödülünü yüzde 40 artırdı.

11 Şubat Pazar günü oynanacak finalde kupaya uzanan takım, 7 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak.

Finalist takımın 4 milyon dolarla ayrılacağı turnuvada, yarı finalist takımlara ise 2,5 milyon dolar verilecek.

Maçlara 5 kentte, 6 stat ev sahipliği yapacak

Turnuvanın maçları 5 kentte yer alan toplam 6 statta oynanacak.

Organizasyon boyunca 52 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

StatKentKapasite
Alassane OuattaraAbidjan60.000
Felix Houphouet-BoignyAbidjan33.00
Stade de la PaixBouake40.000
Charles Konan BannyYamoussoukro20.000
Amadou Gon CoulibalyKorhogo20.000
Laurent PokouSan Pedro20.000

En başarılı ülke Mısır

Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.

Turnuvada Kamerun 5, Gana 4, Nijerya 3 kez şampiyonluk turu attı.

Turnuvanın maskotu "Akwaba"

Orta ve güney Fildişi Sahili'nde konuşulan Baoule dilinde "Hoş geldiniz" anlamına gelen "Akwaba" isimli fil, turnuvanın maskotu olarak tasarlandı.

Turnuvanın resmi topuna ise Fildişi Sahili'nin rekor kıran futbolcusu Laurent Pokou'nun adı verildi.

Pokou, 1970 yılında Etiyopya'yı 6-1 yendikleri maçta attığı 5 golle turnuva rekoru kırmıştı.

Mozambik 10 yıl sonra finallerde

Bugüne kadar 33 kez düzenlenen turnuvaya 26 kez katılan Mısır, bu alanda lider durumda. Fildişi Sahili 24, Gana 22 kez finallerde mücadele etti.

2021'deki turnuvaya katılan takımların 17'sini Fildişi Sahili'ne de geliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Tanzanya, 2021'i kaçırdıktan sonra yeniden finallerde boy gösterirken, Zambiya 8, Mozambik ise 10 yıl aradan sonra gruplara kalmayı başardı.


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