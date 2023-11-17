Dolar
28.70
Euro
31.25
Altın
1,984.15
ETH/USDT
1,926.00
BTC/USDT
36,140.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin Huzuru konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı Almanya ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Berlin Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'a da yer verildi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Ankara

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi.

Buna göre, Beşiktaş'ın Senegalli yıldız futbolcusu Aboubakar, listede Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Ahli'den Riyad Mahrez, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al-Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Çalımbay: Bu takımın huzura ihtiyacı vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Çalımbay: Bu takımın huzura ihtiyacı vardı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den borç açıklaması

Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak
Başkan adayı Hasan Arat: Bu yapının artık elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor

Başkan adayı Hasan Arat: Bu yapının artık elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor
Olcay Şahan, Ankaraspor'da genç futbolculara tecrübelerini aktarıyor

Olcay Şahan, Ankaraspor'da genç futbolculara tecrübelerini aktarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet