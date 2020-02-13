Euro
6.59
Dolar
6.05
BIST 100
120,175.50
Altın
1,574.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.

Erkan Tiryaki   | 13.02.2020
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

26 Temmuz Pazar:

10.25 Çin-Türkiye

28 Temmuz Salı:

10.25 İtalya-Türkiye

30 Temmuz Perşembe:

15.45 ABD-Türkiye

1 Ağustos Cumartesi:

08.20 Arjantin-Türkiye

3 Ağustos Pazartesi:

08.20 Rusya-Türkiye

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu

Cenk İldem Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinde eksik olan 'altın madalyayı' hedefliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo'daki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo'daki rakipleri belli oldu