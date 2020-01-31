A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo'daki rakipleri belli oldu

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Spor

'Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Emre Doğan   | 31.01.2020
'Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

İstanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

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